Miley Cyrus, Milky Milky Milky Tour termina con Pamela Anderson sul palco

di Redazione 22/12/2015

Non poteva terminare in un modo migliore il Milky Milky Milky Tour di Miley Cyrus al Wiltern Theatre di Los Angeles. La popstar ha stupito ancora una volta con le sue numerose provocazioni, che l'hanno resa famosa in tutto il mondo. A un certo punto è salita sul palco anche l'ex star di Baywatch, ovvero Pamela Anderson Il Milky Milky Milky Tour aveva aperto i battenti lo scorso 19 novembre al Rivera Theatre di Los Angeles ed è stato connotato dal carisma e dalle uscite provocatorie della Cyrus che, a quanto pare, ha imparato benissimo a lasciare i fan a bocca aperta. Spesso, anzi sempre, i concerti del nuovo tour di Miley hanno rasentato il limite della decenza. Tanti balletti 'piccanti' ed abiti minimal hanno estasiato i fan che hanno avuto l'occasione di partecipare alle performance live del Milky Milky Milky Tour. Durante il recente concerto a Los Angeles, il pubblico non ha potuto credere ai suoi occhi quando ha visto salire sul palco nientemeno che Pamela Anderson, icona sexy degli anni '90 che fece sognare milioni di ragazzi interpretando la sensuale bagnina in Baywatch. Non appena Pamela ha messo piede sul palco tutti hanno iniziati ad applaudire e gridare. Miley Cyrus, assieme alla star di Baywatch, hanno mostrato diversi cartelli in difesa delle balene. "Salvate le balene", recitava quello mostrato da Pamela Anderson, fervente animalista e vegetariana che, anni fa, lanciò anche una campagna contro i test sugli animali dei prodotti di bellezza. L'attrice si è anche schierata contro la pessima abitudine degli indiani di indossare pelli di animali trattati brutalmente. Il Milky Milky Milky Tour, dunque, si è concluso alla grande, tra musica e spettacolo. Tutto nel segno di quella sfrontatezza di Miley Cyrus che piace tanto ai fan. L'avvento di Pamela Anderson sul palco, poi, non ha fatto altro che coronare una tournée memorabile.

