Coca Cola Summer Festival 2015: tanti cantanti e canzoni a Roma

di Redazione 09/07/2015

Tanta musica e tanti cantanti a Roma in occasione del Coca Cola Summer Festival 2015. Oggi, 9 luglio, viene trasmessa su Canale 5 la prima puntata dello show che si è svolto tempo fa a Piazza del Popolo. Gli ospiti della prima puntata sono Antonello Venditti ed Emma. La kermesse musicale è stata presentata da Alessia Marcuzzi, Angelo Baiguini e Rudy Zerbi. Sul palco, in occasione della prima puntata, sono saliti artisti del calibro di Fedez, Nek, J.Ax, Alex Britti, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Dear Jack e The Kolors. Nelle puntate successive, che andranno in onda sempre su Canale 5, si esibirono i più grandi artisti italiani e internazionali del momento, come Litfiba, Gianna Nannini, Marco Mengoni, Chiara, Elisa, Fabrizio Moro e Gué Pequeno. Quest'anno il Coca-Cola Summer Festival ha fatto largo anche ai cantanti emergenti, come Canova, Giaime, Benji & Fede e Matthew Lee. I cantanti 'in erba' sono stati votati proprio dai big. Coca Cola Summer Festival 2015: cantanti e canzoni a Roma.

