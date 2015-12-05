Cocaina: dipendenza eliminata con scosse al cervello
05/12/2015
"Abbiamo continuato a seguire i pazienti dello studio, fino ad oltre un anno, e i miglioramenti sembrano mantenersi nel tempo, sebbene al momento non abbiamo dati certi su questo aspetto. E' importante che questo studio prosegua con studi clinici più ampi".Walter Ricciardi, presidente dell'ISS, si è complimentato con gli scienziati coordinati da Luigi Galimberti per lo straordinario risultato raggiunto, poiché è stato individuato un metodo efficace e non invasivo per la cura della dipendenza dalla cocaina:
"Questi importanti risultati, messi a disposizione con passione e generosità dai ricercatori a tutta la comunità scientiifica internazionale sono il segno della ricerca italiana che coniuga etica e salute e sono la prova di un impegno i cui effetti hanno un valore enorme sia per gli individui sia per la collettività. Questo studio ci assegna, inoltre, un ruolo importante nel panorama internazionale, come mostra anche l'entusiasmo riservato dagli NIH americani alla pubblicazione di questa nuova metodica di disassuefazione".Siamo vicini, insomma, a una cura formidabile della dipendenza da cocaina. Ciò è molto importante perché, come tutte le sostanze stupefacenti, la cocaina, pian piano logora chi l'assume. Ricordiamo, infatti, che la sostanza lede non solo diversi elementi del cervello ma distrugge lentamente i tessuti e i capillari del naso. La principale problematica correlata all'uso di cocaina è l'impossibilità per il consumatore di ridurre il consumo. La stimolazione magnetica transcranica sarà la soluzione definitiva al problema?
