Vaccini: genitori ne sanno poco, web fonte di informazione
di Redazione
05/12/2015
"Le potenzialità infinite della rete rappresentano uno degli elementi in grado di impattare in modo più dirompente sui nuovi atteggiamenti nei confronti della vaccinazione".Bisogna stare molto attenti quando si leggono notizie sul web, in quanto c'è il rischio che non siano veritiere. Accertarsi sempre della fonte. L'80% degli internauti che ha letto notizie relative ai vaccini, infatti, ha parlato di esperienza negativa. Vaccini sì o vaccini no? Gli italiani, a quanto, pare interpellano anche il web perché molti di essi ne sanno veramente poco. Pare che molti consultino addirittura i social network per informarsi. Prudenza in materia, dunque, e se possibile recarsi dai pediatri per ottenere info autorevoli, visto che la Rete nasconde spesso bufale immani. Se proprio non potete fare a meno di Internet, almeno accertatevi dell'autorevolezza del sito. Quello dei vaccini, infatti, è un 'terreno delicato'. Il 36% dei genitori, comunque, è propenso a vaccinare i figli; il 32,3%, invece, è favorevole solo ai vaccini obbligatori e gratuiti.
