Cocooners: La start up dedicata al mondo agli over sessanta

Le candeline sulla torta sono diventate parecchie e l’età della pensione si avvicina sempre di più. Si raggiunge quello che dovrebbe essere un traguardo ma che purtroppo, agli occhi di alcuni, appare come un capolinea dopo il quale si riesce solo a vedere il baratro.

Inizia così una lenta discesa verso l’inevitabile vecchiaia che preclude tutte le possibilità di realizzare le aspirazioni che si hanno avuto in passato e non si sono mai potute realizzare. Il ritmo di vita si riduce al minimo indispensabile, si sentono i primi acciacchi fisici e per alcuni inizia un lungo e difficile periodo di solitudine.

Questo è il modo in cui viene stereotipata la vita dei Senior, persone che non occorrono più alla società perché hanno già dato tutto ciò che avevano da offrire e sono destinate a ritirarsi in silenzio; individui per cui il mondo dell’economia punta a produrre solo gel per dentiere e monta scale, senza fornire servizi al pari di quelli dedicati alle fasce d’età più basse.

La vita non ha età

I Senior, che rappresentano nel nostro paese la maggior parte della popolazione, sono pieni di passioni e interessi e hanno voglia di continuare a fare esperienze, viaggiare, imparare e utilizzare le moderne tecnologie.

Per questo motivo nasce

, un vero e proprio movimento composto da chi dice no agli stereotipi dell’età, una piattaforma di content & commerce dedicata agli

.

E’ il primo hub digitale italiano ideato per fungere da punto di ritrovo per tutti quelli che vogliono essere valorizzati e non dimenticati.

La filosofia di fondo di questo progetto è che la vita va vissuta appieno qualsiasi sia la propria età anagrafica, contrapponendosi alla vecchia mentalità la quale dipinge gli over 60 come individui che hanno dato alla società tutto quello che potevano e a cui non resta che riposare e trascorrere il tempo seduti sulla poltrona a fare cruciverba.

La realtà è esattamente all’opposto: questa è l’età in cui le persone, ormai libere dalla responsabilità dei figli e dalle incombenze professionali, hanno la possibilità di godersi la vita al cento per cento, facendo nuove esperienze e coltivando i propri interessi.

Godersi il tempo libero dopo i sessant’anni

Numerosi sono i contenuti e i servizi che si trovano sulla piattaforma, come viaggi vacanza e le gite di trekking organizzate che attraversano alcune delle zone più belle d’Italia, situazioni perfette per fare nuove conoscenze e stringere amicizie immersi nella bellezza della natura. Anche per gli amanti delle città storiche e dei musei ci sono itinerari organizzati sia dal vivo che online.

Non sono però solo queste le esperienze che si possono fare, vi sono infatti numerosissimi corsi tra cui quelli di yoga e i corsi di cucina, per non parlare delle attività artistiche come la pittura e il teatro.

Dal punto di vista editoriale si possono trovare contenuti di ogni tipo, dai consigli riguardanti moda, film e libri alla vita sessuale per gli over 60, passando per temi e argomenti più impegnati come la "

Longevity economy

".

É insomma un portale che tratta il mondo della generazione dei "

perennials

" a 360° la cui missione è spronare le persone a valorizzarsi, sottolineando che non esiste una data di scadenza per vivere cn passione e ci si può continuare a emozionare, divertire, avendo nuovi stimoli e accrescendo la propria conoscenza per tutta la vita.