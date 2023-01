Dating online in Italia, le 10 città italiane con più utenti attivi

Secondo uno studio di amore360.it il settore del dating online nel Belpaese registra numeri in forte crescita. Ecco dove ci sono più ricerche

Il portale amore360.it, un sito che guida gli utenti in cerca di amore o nuove amicizie a scegliere l’app più giusta in base alle proprie esigenze, ha effettuato uno studio accurato sul successo sempre più importante di queste piattaforme.

Questa ricerca evidenzia come la maggior parte degli italiani, negli ultimi anni, sia sempre più orientata verso il dating online, ossia, nell’utilizzo delle app digitali per trovare l’amore e fare nuove conoscenze.

Lo studio afferma, dunque, che al giorno d’oggi, le nuove relazioni sociali passano da una spinta “tecnologica”.

I risultati dello studio

Secondo i risultati di amore360.it, cinque italiani su dieci hanno utilizzato un’app d’incontri almeno una volta nella vita, e principalmente per curiosità.

Il 25% degli intervistati ha dichiarato di aver utilizzato queste piattaforme per trovare un partner stabile dal punto di vista sentimentale e un restante 25% degli intervistati ha effettuato l’iscrizione per cercare “avventure amorose”.

Sempre secondo gli esiti di questa ricerca sociale di amore360.it, vi sono nel Belpaese, alcune città italiane dove l’utilizzo di queste app è più frequente.

Scopriamo quali sono.

Le 10 città italiane dove sono più utilizzate le app d’incontri

La prima dell’elenco è Roma.

La nostra capitale può essere definita al tempo stesso una delle “Capitali europee del dating”.

Vanta ben 40k ricerche mensili per “incontri su Roma”, includendo quindi la ricerca di nuove amicizie, nuove relazioni serie o senza impegno.

I romani coinvolti sono tendenzialmente under 30 o trentenni che, a seguito dei due anni di pandemia hanno deciso tra il 2020 e il 2022 di iscriversi e affidarsi al dating online per soddisfare i loro desideri sociali e relazionali.

Segue in seconda posizione la città di Milano.

Il capoluogo della Lombardia vanta molte iscrizioni, un utente milanese nella maggior parte dei casi, utilizza più di un’app di dating online al giorno. A Milano si chatta su più fronti ordunque!

La terza classificata è Napoli.

Sembrerebbe che nella bella città napoletana vi sia il maggior numero di iscrizioni femminili, ossia, donne tra i 20 e i 40 anni che desiderano, allargare le proprie conoscenze o trovare la giusta anima gemella!

Il tutto tramite il dating digitale, ovviamente!

La quarta posizione, secondo le statistiche di amore360.it, se l’aggiudica Torino!

La maggior parte degli iscritti torinesi sono giovanissimi (e fuori sede per lo più) con il desiderio di trovare nuovi amici e che in mezzo ad essi nasca un nuovo amore. Non mancano, però, utenti più maturi, anche i quarantenni di Torino sono in forte aumento sulle piattaforme d’incontri.

Segue in quinta posizione la città di Catania, dove dal 2020 al 2022 si sono registrate tantissime persone di fasce d’età diversa. La particolarità degli utenti di Catania è che gli utenti, anche se fuori sede ma originari catanesi, ricercano del dating online altri “compatrioti” con cui ritrovarsi o incontrarsi nella loro città Natale!

Per quanto riguarda le seguenti città: in sesta posizione troviamo Salerno, in settima Bologna, ottava Bari, nona Lecce e decima Verona.

Amore360.it sottolinea come il trend sia in crescita e che sempre più persone decidono di proseguirne l’utilizzo anche dopo aver semplicemente “soddisfatto” la semplice curiosità iniziale.

Sono nate delle vere e proprie relazioni d’amicizia e d’amore, queste ultime con risultati importanti come matrimoni o figli.