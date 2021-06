Come cambiare pneumatici nei Suv

Al giorno d’oggi, tra le vetture che hanno raggiunto un’ampia diffusione in commercio, troviamo senza ombra di dubbio i Suv. Si tratta di macchine che fanno del comfort e delle dimensioni due caratteristiche fondamentali, cercando di garantire a chi le guida la possibilità di muoversi su ogni tipo di strada e affrontare qualsiasi viaggio.

Certo, i Suv sono vetture che hanno un costo decisamente superiore, ad esempio, alle auto da città, che sono compatte e più piccole. Di conseguenza, come si può facilmente intuire, anche il costo dei ricambi per i Suv è decisamente più alto rispetto a tante altre tipologie di vetture. Con il passare del tempo, però, sul web, si sono diffusi diversi portali, come ad esempio autoparti.it, che mettono a disposizione la possibilità di trovare dei pezzi di ricambi adatti per i vari Suv a dei prezzi molto più convenienti rispetto a quelli praticati da tante officine.

Le operazioni di smontaggio e montaggio

Nel momento in cui si deve provvedere alla sostituzione delle gomme, la massima attenzione deve essere posta in riferimento alla gestione della bulloneria. Infatti, deve essere utilizzata sempre e solo quella corretta, in maniera tale da evitare che si possano creare dei danni in grado di provocare conseguenze che si riflettono poi direttamente sulla tenuta della vettura, di fatto andando a comprometterla.

La maggior parte degli attrezzi smontagomme che vengono utilizzati nelle officine possono contare sulla presenza di una tecnologia innovativa, che permette anche di evitare l’uso del levagomme. Infatti, al giorno d’oggi, buona parte delle officine usano al suo posto un movimento automatico dell’unghia che si va in pratica ad aggrappare alla gomma, senza dimenticare come tale sistema possa contare su varie protezioni tramite le quali il cerchio non entra mai a contatto con altri corpi esterni che potrebbero causare dei danni.

La bilanciatura

Ecco un altro aspetto a cui bisogna prestare la massima attenzione, visto che ne va dell’intero lavoro di sostituzione delle gomme della vettura. La bilanciatura è un fattore fondamentale, visto che offre la possibilità di eliminare tutte quelle vibrazioni particolarmente fastidiose che si manifestano alla guida.

In tal senso, di conseguenza, diventa veramente fondamentale svolgere nel migliore dei modi l’operazione di equilibratura delle ruote, sfruttando degli appositi macchinari che vengono chiamati adattatori. Questi ultimi non fanno altro che simulare la rotazione direttamente sul mozzo, mettendo in evidenza, quindi, quelli che sono i potenziali squilibri in atto, non solo quelli statici, ma pure quelli dinamici, che hanno bisogno di una correzione, con l’obiettivo sempre di offrire una guida a tutti gli effetti precisa.

Il rimontaggio

Si tratta di una fase molto delicata, da cui dipende la buona riuscita di un po’ tutto il lavoro di sostituzione delle gomme, dal momento che eventuali procedure errate tenute in questa procedura possono avere dei riflessi particolarmente gravi e negativi in riferimento alla sicurezza, così come alla gestione, a posteriori, di tutto il comparto legato alle ruote.

Invece, è fondamentale mettere in evidenza come provvedere a serrare in maniera il più corretta possibile la ruota, offre la possibilità prima di tutto di scongiurare qualsiasi tipo di rischio in relazione alla sicurezza nel momento in cui si è in viaggio, ma al contempo permette di evitare di porre eccessivamente sotto stress non solo i bulloni, ma pure tante altre componenti, come ad esempio le colonnette, a cui poi si devono avvitare i dadi. In questi casi, una mossa sbagliata comporta il pericolo che si verifichino delle rotture oppure degli strappi e, di conseguenza, serve fare tutto il possibile per evitarli. Di conseguenza, è facile intuire come ogni tipo di serraggio venga svolto con delle chiavi molto particolari, ovvero a bussola dinamometrica, effettuando poi un’altra verifica, andando a tirare i bulloni usando una chiave dinamometrica.