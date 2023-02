Pigiama da donna: come scegliere la migliore idea regalo per lei

Sono diverse le ricorrenze con cui è possibile far sentire la propria partner speciale. Dal Natale al San Valentino, fino ad arrivare ai vari compleanni e onomastici, quando si festeggiano. Va detto, però, che la propria amata debba percepire i sentimenti che provate per lei e sentirsi unica e apprezzata in ogni momento dell’anno. Per questo motivo, il consiglio è quello di non farsi mai cogliere impreparati e, anzi, dimostrarle con piccoli gesti tutto l’affetto che si prova nei suoi confronti.

Quando si tratta di fare dei regali del genere, purtroppo, le cose non sono sempre facili o, meglio, si complicano rischiando di pensare troppo a ciò che si intende porgere in dono. Per questo motivo occorrerebbe riflettere su quanto basta, né troppo, né troppo poco, su cosa regalare, perché e, soprattutto in quale periodo dell’anno. Ci sono, poi, delle idee ce sono delle vere e proprie evergreen come il pigiama che, se scelto con consapevolezza, non va assolutamente sottovalutato.

Questo fantastico indumento da notte avvolge, scalda e protegge chi lo indossa, rendendosi un fattore di comfort cruciale quando ci si mette a letto. Per questa ragione bisogna sceglierlo bene, perché no, tenendo anche conto delle esigenze stilistiche. Il pigiama deve essere caldo d’inverno e fresco d’estate e, di certo, ne esistono di stili diversi. La costante, quando se ne sceglie uno per lei, è quella di sceglierne di qualità, come ad esempio quelli proposti su outletintimoemare.com. Per tutto il resto, si tratta di una selezione prettamente soggettiva, nella quale vi aiuteremo con una lista delle cose da tenere in considerazione quando si acquista un pigiama da donna.

Scelta del pigiama da donna, qualche consiglio utile

La primissima cosa su cui vi suggeriamo di soffermarvi è il tipo di materiale di cui è fatto il pigiama. Tra quelli di qualità ce ne sono in flanella, realizzata in cotone o lana, particolarmente confortevole, soffice, calda e allo stesso tempo traspirante. I pigiami in flanella sono anche molto pratici in termini di lavaggi, potendo essere tranquillamente messi in lavatrice.

Per quanto riguarda, invece, i pigiami in seta, essi rappresentano l’epitome della morbidezza, scivolando su chi li indossa come un manto di morbidezza allo stato puro. I pigiami in seta sono tra i più resistenti ed eleganti, grazie anche ai colori che tendono quasi a brillare grazie al materiale. Parlando di eleganza, poi, non possiamo non citare il cashmere, termoregolatore e resistente. Sottolineiamo, però, che il cashmere vada pulito a secco o lavato a mano per non farlo usurare.

Chiudiamo con un materiale che può essere ritrovato in ogni circostanza e periodo dell’anno, in grado di soddisfare anche le esigenze più peculiari. Parliamo del cotone: tessuto utilizzato nel quotidiano, ma le cui qualità non vanno affatto sottovalutate. Il cotone è un materiale ottimo per diversi motivi ed è anche particolarmente confortevole in casa, assorbendo e rilasciando le particelle di sudore con estrema facilità. Inoltre, è tra i tessuti più durevoli, tenendo conto che alcune persone conservano pigiami in cotone per decenni, sempre in ottime condizioni.

Pigiama, camicia da notte o intimo come regalo per lei?

Nella nostra guida ci siamo soffermati sul pigiama, essendo un indumento simbolo di comfort e relax, dall’attitudine decisamente versatile. Alcune donne, però, preferiscono, soprattutto con l’approcciarsi dei mesi più caldi, le camicie da notte, il cui fascino, resta intramontabile e sempre d’impatto. Le coppie più audaci, poi, decidono di sorprendersi con regali altrettanto originali e, per questo, non mancano uomini che regalano indumenti intimi alle proprie donne, sia per rendere ancora più uniche alcune occasioni speciali che, semplicemente, per dimostrare desiderio e passione nei confronti della compagna.