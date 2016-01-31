Home Home Coldplay e Beyoncé nel Video di "Hymn for the Weekend": Singolo di "A Head Full of Dreams"

di Redazione 31/01/2016

I Coldplay si stanno godendo il successo dell'ultimo disco, "A Head Full of Dreams", pieno di ballate straordinarie come "Hymn for the Weekend", di cui è stato diffuso un video, girato in India La clip di "Hymn for the Weekend" si caratterizza per la collaborazione tra la band britannica e la popstar Beyoncé. In realtà, è la secondo volta che Chris Martin e compagni collaborano con la talentuosa e fascinosa cantante texana. Il recente video è stato girato in India, esattamente a Mumbai, durante il caratteristico spargimento di colori per festeggiare l'Holi ed è stato diretto da Ben Mor. "Hymn for the Weekend" fa parte del settimo disco dei Coldplay, uscito lo scorso dicembre, dopo un anno da "Ghost Stories", album più intimo. A differenza del sesto album della band britannica, "A Head Full of Dreams" è più 'veloce', a tratti addirittura dance. Sono ormai un lontano ricordo le melodie minimaliste di "Ghost Stories". L'ultima 'fatica' dei Coldplay è stata registrata tra Los Angeles, Londra e Malibù e vede la collaborazione di molti nomi importanti, tra cui la stessa Beyoncé e l'ex Oasis Noel Gallagher. Una curiosità: in "Everglow" canta Gwyneth Paltrow, ex compagna di Chris Martin. Quest'ultimo e l'attrice hanno avuto insieme due figli, Apple e Moses.

