Bimba Immunodepressa di Greve in Chianti Tornerà a Scuola

Una bimba di 6 anni, Lia, non va più a scuola da un po' di tempo perché è immunodepressa e nella sua classe 8 bimbi non sono stati vaccinati

"Nella scuola che frequentava ora ci sono 260 bambini dai 6 agli 11 anni, molti dei quali non sono stati vaccinati, per questo abbiamo deciso di trovare una soluzione più protetta, dove c'è meno rischio che possa entrare in contatto con bimbi affetti da malattie esantematiche".

"Ho inviato un ispettore nell'istituto. Scopo dell'ispezione non è quello di punire qualcuno ma di fornire assistenza tecnica per trovare possibili soluzioni insieme alla preside. La bimba deve frequentare e avere i suoi diritti, tuttavia la questione presenta problemi di varia natura e coinvolge principi importanti, come il diritto di non vaccinarsi e i diritti delle persone con problemi di salute".

vive a, in provincia di Firenze, e deve lottare, da quando è piccola, con unache la rende particolarmente vulnerabile. Il suo, in sostanza, è molto debole. 8 bimbi su 18 della classe di Lia non sonoe ciò rappresenta un grave rischio per la ragazzina. I genitori della bimba hanno deciso, perciò, di non mandarla più a scuola. Il caso è stato segnalato anche il ministro della Pubblica istruzione, che ha promesso una rapida soluzione della questione. Nelle ultime ore è arrivata una bella notizia per Lia: tornerà presto a! La piccola frequenterà una scuola più piccola, dove non ci sarà nessun pericolo di. Determinante per risolvere la problematica è stato l'invio degli ispettori ministeriali. La struttura che frequenterà Lia, comunque, fa parte del medesimo istituto comprensivo di Greve nel Chianti. La, Antonella Zucchelli, ha dichiarato:E' particolarmente problematica questa vicenda, visto che sono in gioco diritti diversi, come quello allae quello di non. Lo sa bene Domenico Petruzzo, direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana:Lia, quindi, tornerà a scuola. Ne siamo lieti. Nessuno può essere privato del