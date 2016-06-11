Colombia: Emanuele Martini ucciso per debiti con criminalità organizzata?
di Redazione
11/06/2016
Freddato con 8 colpi di pistolaGli inquirenti hanno cercato di ricostruire la dinamica della triste vicenda. Martini era fermo a un semaforo, con la sua vettura, ed è stato affiancato da un'auto guidata da un uomo che, dopo aver abbassato il finestrino, ha sparato otto colpi di pistola verso di lui. L'italiano è stato subito trasportato in ospedale, dove è spirato per le profonde ferite. Un altro cittadino italiano che muore all'estero. Emanuele si era innamorato di una colombiana e, 5 anni fa, si era trasferito in Colombia, dove aveva aperto un panificio. Poi, però, la ragazza era tornata in Italia e lui aveva iniziato a flirtare con un'altra donna, con cui si era sposato ed aveva avviato un'attività di trasporto con un autobus. Si vocifera che per iniziare tale attività l'italiano avesse chiesto un prestito ad alcuni soggetti vicini alla locale criminalità organizzata. Gli amici di Emanuele negano, però, che la morte sia stata dovuta ai debiti.
Articolo Precedente
Gay Pride 2016 a Roma, Asia Argento madrina della parata
Articolo Successivo
Ravenna, vendono figlia per debiti: 37enne la sposa
Redazione
Articoli Correlati
Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina
05/10/2025
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023