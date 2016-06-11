Ravenna, vendono figlia per debiti: 37enne la sposa
di Redazione
11/06/2016
Ragazzina ha denunciato abusiUna storia incredibile quella avvenuta a Ravenna. Il 37enne, senza remore, aveva acquistato e sposato una 12enne, figlia dei suoi debitori. Non solo, dopo le nozze, l'uomo abusò sessualmente della ragazzina. Questa, però, dopo qualche anno si fece coraggio e denunciò tutto quello che aveva subito fino ad allora. Il 37enne è accusato di abusi sessuali e i genitori della 12enne di maltrattamenti in famiglia. Un'altra deprimente storia di abusi sui minori. In Italia e nel mondo, ogni giorno, vengono sottoposti ad angherie e violenze troppi minorenni. Qualche mese fa, venne alla ribalta la storia di una 12enne abusata da uno zio e un amico di famiglia. I genitori della giovane erano al corrente delle violenze, anzi erano proprio loro che la obbligavano a prostituirsi, in cambio di cibo e bevande. La famiglia della ragazzina era povera e per vivere si affidava allo zio della ragazzina e a un amico. Questi due, però, in cambio degli aiuti volevano consumare rapporti 'intimi' con la piccola. Il padre e la madre della 12enne mettevano a disposizione dei due orchi la cameretta della figlia per soddisfare i loro istinti primordiali. La storia è venuta alla luce grazie alla denuncia di una parente della minore che, un giorno, aveva letto sms alquanto 'spinti' ricevuti dai due pedofili, ovvero lo zio e l'amico di famiglia. La donna segnalò subito la vicenda alla Polizia e gli agenti, in men che non si dica, effettuarono numerosi accertamenti ed arrestarono gli orchi. Il padre e la madre della vittima degli abusi, invece, sono finiti ai domiciliari.
Articolo Precedente
Colombia: Emanuele Martini ucciso per debiti con criminalità organizzata?
Articolo Successivo
Morire Per La Fama, Christina Grimmie Uccisa Da Un Folle Dopo Un Concerto
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023