Come proteggere la pelle dal freddo
di Redazione
02/10/2018
In inverno è fondamentale proteggere la pelle dal freddo, per affrontare i mesi con temperature rigide nel migliore dei modi. Non dobbiamo pensare a strategie complicate o a rimedi difficili da rintracciare, perché una protezione adeguata per la nostra pelle può essere attuata in poco tempo con semplici soluzioni casalinghe o con un’efficace opera di prevenzione. Proteggere la pelle dal freddo non è impossibile, anche se spesso pensiamo che i mesi invernali siano troppo freddi. Vediamo quali strategie mettere in atto per fornire alla nostra cute il giusto riparo e per far restare in salute il nostro organismo.
Perché è fondamentale proteggere la pelleSe le temperature non sono molto alte e nell’aria è presente una certa umidità, a risentirne è proprio la nostra pelle. Non si tratta di essere particolarmente sensibili alle temperature fredde, ma di mettere in pratica le giuste azioni per fornire riparo alla nostra cute, che durante i mesi invernali risulta ancora più delicata e può essere maggiormente esposta a delle condizioni atmosferiche più complicate del normale. Quindi è importante proteggersi, anche per favorire un’ottimale circolazione del sangue. Non è solo questione di estetica, quindi, ma anche e soprattutto di salute. Ottimi consigli al riguardo, per sapere come restare in forma e in salute, li possiamo trovare sul sito Bionotizie, che si occupa di alimentazione sana, casa e ambiente, consigli di bellezza e anche di salute e benessere. Ma andiamo a vedere adesso alcuni rimedi utili per la protezione della cute nei mesi rigidi dell’anno.
Rimedi naturali per la protezione della pelleDopo aver fatto una doccia possiamo applicare sulla pelle qualche goccia di olio di jojoba. È un’ottima soluzione per idratare la cute, specialmente quando la pelle è ancora umida. Una valida alternativa è costituita dal burro di karité e dall’olio di sesamo, che sono ottime soluzioni naturali per garantire la salute della nostra pelle, specialmente nei mesi invernali. Scegliamo una crema adeguata per le mani, possibilmente con ingredienti completamente naturali, che sia ricca di sostanze nutrienti per lo strato superficiale del nostro corpo. Per le labbra possiamo utilizzare la paraffina, che può fornire un rapido riparo dal freddo dei mesi invernali. A questo proposito ricordiamo l’azione interessante ed utile del burrocacao, da realizzare magari in casa con ingredienti naturali.
Consigli utili per la prevenzioneAlcuni consigli utili possono aiutarci a prevenire numerosi problemi di salute legati al freddo. Ad esempio è opportuno restare adeguatamente idratati anche in inverno, bevendo la giusta quantità di acqua. Non sottovalutiamo l’effetto benefico delle tisane e delle bevande calde, che possiamo bere al mattino a colazione oppure la sera prima di andare a dormire. Copriamoci in modo perfetto quando affrontiamo il freddo all’esterno della nostra abitazione per andare al lavoro. Inoltre facciamo attenzione anche a casa, quando facciamo la doccia. Non utilizziamo l’acqua bollente, come spesso si tende a fare nei mesi invernali per contrastare il freddo. È un’azione da evitare, perché l’acqua caldissima ha l’effetto di privazione della barriera naturale della pelle, che diventerà in questo modo più debole, meno resistente e con una minore idratazione. Non utilizziamo l’acqua fredda, quindi, ma nemmeno quella troppo calda per non incorrere in spiacevoli conseguenze e per difenderci adeguatamente.
