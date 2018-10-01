Home Uomini e Donne Soleil Sorge corteggiatrice Uomini e Donne dopo Marco Cartasegna

di Redazione 01/10/2018

Una settimana dopo l'inizio del Grande Fratello vip ecco che si torna a parlare anche di Soleil Sorge corteggiatrice Uomini e Donne. la ragazza diventata famosa per aver corteggiato l'ex gieffino Luca Onestini e per averlo lasciato poco dopo in diretta Nazionale preferendo il collega di trono Marco Cartasegna. Soleil Sorge e Luca onestini Impossibile parlare di Soleil Sorge corteggiatrice di Uomini e Donne senza fare riferimento a Luca Onestini. Il percorso all'interno del programma di Uomini e Donne è stato Travagliato. In un primo momento Soleil Sorge è stata protagonista di uno scandalo hot che ha visto hackerato il suo telefono. subito dopo il litigio con il tronista Onestini ha iniziato ad essere attratta da Marco Cartasegna e mi ha fatto una corte alquanto spudorata. Peccato però che alla fine di tutto lei esce dal programma insieme all'allora fidanzato Marco Cartasegna con la corteggiatrice Federica Benincà. Marco Cartasegna lascia Soleil Sorge la storia d'amore tra Marco Cartasegna e Soleil Sorge però dura pochissimo, non riuscendo ad arrivare così allora primo anniversari. Tutto sembrava procedere benissimo, una relazione coronata da una convivenza... Ma tutto naufragata dopo poco, i due mettono alla prova i loro sentimenti e poco dopo le loro strade si dividono per sempre. Nonostante tutto i rapporti tra i due sarebbero rimasti idilliaci, come dimostrato dallo stesso Marco Cartasegna pubblicando un video realizzato durante una pausa caffè. "Sarebbe un sogno realizzato" In occasione di un'intervista rilasciata Uomini e Donne Magazine, Soleil Sorge ha raccontato quali sarebbero i suoi progetti per il futuro. Su un possibile lavoro in televisione dice: "Sarebbe un sogno realizzato. Davanti o dietro le telecamere, è sempre stata una mia grande passione, è un mondo che permette di dare moltissimo sfogo alla creatività e intraprendenza oltre che apprendere tecnica e disciplina- continua Soleil Sorge corteggiatrice Uomini e Donne-. Dunque aspetto a braccia aperte l’opportunità di dimostrare le mie capacità e voglia di fare in questo campo. Spero di potervi dare presto news sui miei progetti attuali! Per ora vi dico che sono molto entusiasta del futuro che vedo arrivare e pronta a dare il meglio di me in questo nuovo anno lavorativo".

