Temptation Island Vip Nicolò Ferrari piange: "Il tempo non si è mai fermato"

di Redazione 03/10/2018

La puntata di Temptation Island Vip ieri sera finalmente ha fatto vedere quanto accaduto tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Un amore trionfa e Nicolò Ferrari piange la sconfitta? "Il tempo non si è mai fermato", mai affermazione fu più piena di speranza.... Nicolò Ferrari piange per Nilufar Addati? ieri sera nel corso della puntata di Temptation Island Vip abbiamo avuto modo di vedere un Nicolò Ferrari un po' diverso dal solito. Il ragazzo ha confidato alle fidanzate dello show di essere felice di avere una seconda possibilità con Nilufar Addati. La stessa ex corteggiatore però ha sottolineato l'importanza della tronista, che spesso va a cercarlo per parlare o comunque confidarsi. A un certo punto spiega: "Tornare qui con Nilufar mi dà la sensazione di come il tempo in realtà non si fosse mai fermato". Un vero e proprio ritorno a Uomini e Donne che ha coinvolto anche Giordano Mazzocchi? Giordano e Nilufar falò Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari sono stati accomunati dalla sensazione di essere tornati allo show di Uomini e Donne, dove entrambi hanno conosciuto Nilufar Addati. Quanto detto il motivo per cui Mazzocchi, stanco di alcuni video e confidenze che la fidanzata ha fatto a Nicolò ferrari, decidendo di chiedere il falò di confronto immediato. Sono stati attimi di panico ma il momento a Giordano e Nilufar falò si è risolto nel migliore dei modi. I ragazzi hanno capito quali sono i loro problemi di coppia e sono pronti ad affrontare la nuova vita lontano dalle telecamere e quindi fuori dallo show. "Mi innamoro sempre della persona sbagliata" La scelta Temptation Island Vip Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi vede nuovamente la sconfitta di Nicolò Ferrari. L'ex corteggiatore, che in questa settimana è diventato uno dei personaggi più impopolari del reality che mette a dura prova i sentimenti, accusa il colpo e non regge le emozioni crollando. Nicolò Ferrari piange e Valeria Marini corre subito in suo soccorso. Il ragazzo spiega: "Mi innamoro sempre della persona sbagliata". La soubrette, da brava sorella maggiore, gli ricorda che è fuori il mondo reale ci sono tante ragazze desiderose di conoscerlo È sicuramente tra loro ci sara sicuramente la donna della sua vita... Degna del suo amore.

