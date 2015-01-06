Pino Daniele: fan in fila davanti alla camera ardente, silenzio e commozione

Tantissimi fan di Pino Daniele si sono già messi in fila, dinanzi alla camera ardente dell'ospedale S. Eugenio di Roma, per l'estremo saluto al loro idolo.

Gli ammiratori di Pino hanno portato biglietti, fiori e lettere. Molti fan napoletani hanno detto che sarebbe stato meglio celebrare il funerale a Napoli, la città natia di Daniele, e non a Roma.

"Sono fan di Pino da tanti anni, credo sia sbagliata però la decisione di non fare i funerali a Napoli, perché lui è il simbolo di quella città. E' vero che deve scegliere la famiglia ma i figli sono giovanissimi e possono commettere degli errori. Anche la scelta di portare le sue ceneri a Napoli non credo sia giusta, perché dovrebbe arrivare il feretro e consentire ai napoletani di dare l'ultimo saluto a Pino in una camera ardente come qui a Roma", ha affermato Gaetano, un fan originario di Palermo che vive a Roma da tanto tempo.