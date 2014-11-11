Concerto di Natale: sul palco anche Suor Cristina e Patty Smith

Il prossimo 13 dicembre, all'Auditorium della Conciliazione di Roma, si esibiranno molti artisti italiani ed internazionali in occasione della 22esima edizione del Concerto di Natale.

Sul palco saliranno cantautori del calibro di Dolcenera, Chiara Galiazzo, Alessandra Amoroso e, addirittura, Suor Cristina. Saranno felici anche i più piccoli, visto che si esibiranno le Winx. Tra gli artisti stranieri più attesi ci sono Patti Smith e Imany.

Il Natale italiano, dunque, sarà preceduto da un grande evento musicale.