Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Concerto di Natale: sul palco anche Suor Cristina e Patty Smith

Redazione Avatar

di Redazione

11/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il prossimo 13 dicembre, all'Auditorium della Conciliazione di Roma, si esibiranno molti artisti italiani ed internazionali in occasione della 22esima edizione del Concerto di Natale.

Sul palco saliranno cantautori del calibro di Dolcenera, Chiara Galiazzo, Alessandra Amoroso e, addirittura, Suor Cristina. Saranno felici anche i più piccoli, visto che si esibiranno le Winx. Tra gli artisti stranieri più attesi ci sono Patti Smith e Imany.

Il Natale italiano, dunque, sarà preceduto da un grande evento musicale.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Patatine Ogm fritte: più salutari, contengono poco acrilamide

Articolo Successivo

CEO Prada definisce "stupida" Gabanelli, lei: "Sono orgogliosamente stupida"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018