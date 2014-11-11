Loading...

Patatine Ogm fritte: più salutari, contengono poco acrilamide

di Redazione

11/11/2014

Le patatine fritte saranno pure buone ma non fanno bene alla salute; anzi, pare che contengano una sostanza cancerosa.

Un team di scienziati ha pensato di creare le prime patatine Ogm fritte, molto più salutari rispetto a quelle tradizionali. Le suddette patatine si chiamano 'Innate': la coltivazione è già stata autorizzata dal dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti. In Europa, invece, ogni nazione potrà decidere se ridurre o vietare la coltivazione sul suo territorio, sebbene sia stata permessa in tutta l'Ue.

Pare che la patata 'Innate' contenga poco acrilamide, sostanza potenzialmente cancerogena.

