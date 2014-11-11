Patatine Ogm fritte: più salutari, contengono poco acrilamide
di Redazione
11/11/2014
Le patatine fritte saranno pure buone ma non fanno bene alla salute; anzi, pare che contengano una sostanza cancerosa.
Un team di scienziati ha pensato di creare le prime patatine Ogm fritte, molto più salutari rispetto a quelle tradizionali. Le suddette patatine si chiamano 'Innate': la coltivazione è già stata autorizzata dal dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti. In Europa, invece, ogni nazione potrà decidere se ridurre o vietare la coltivazione sul suo territorio, sebbene sia stata permessa in tutta l'Ue.
Pare che la patata 'Innate' contenga poco acrilamide, sostanza potenzialmente cancerogena.
Articolo Precedente
Milano, monossido di carbonio esce da scaldabagno difettoso: tre ricoverati
Articolo Successivo
Concerto di Natale: sul palco anche Suor Cristina e Patty Smith
Redazione