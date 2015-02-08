Cagliari-Roma finisce 1-2: giallorossi a -7 dalla Juventus, Daniele Verde strepitoso

La Roma di Garcia ha battuto oggi il Cagliari, portandosi a -7 punti dalla capolista Juventus. Il match è stato difficile per i giallorossi ma, alla fine, la squadra di Garcia è riuscita ad accaparrarsi i 3 punti.

Cagliari-Roma è finita 1-2. Il migliore in campo, per la Roma, è stato Daniele Verde, classe 1996. Proprio lui ha permesso a Paredes di segnare il secondo gol. Il Cagliari è arrivato a siglare una rete solo a fine match. Gol inutile, visto che la Roma aveva segnato due reti.