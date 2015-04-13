Loading...

Consiglio di Stato gela Lombardia: no a fecondazione eterologa a pagamento

13/04/2015

Il Consiglio di Stato gela la Regione Lombardia in tema di fecondazione eterologa. E' stata sospesa, infatti, in via cautelare, la delibera con cui la Lombardia aveva previsto l'esborso di denaro per la fecondazione artificiale eterologa.

Secondo i giudici ci sarebbe una diversità di trattamento, visto che la fecondazione omologa è a carico dello Stato. La decisione del Consiglio di Stato è arrivata dopo il ricorso del legale dell'associazione Sos infertilità, Cinzia Ammirati.

La Regione Lombardia ha commentato la decisione del Consiglio di Stato attraverso un comunicato: "La Regione difenderà al Tar le sue scelte, fondate su motivazioni di ordine legislativo e non certo ideologico, in attesa delle necessarie determinazioni dello Stato. Se invece nelle prossime settimane verrà approvato il decreto di integrazione nei Lea anche della fecondazione eterologa, Regione Lombardia farà la sua parte".

