Home Attualità E' inutile spegnere la webcam, ecco cosa potrebbe accadere anche se spenta

E' inutile spegnere la webcam, ecco cosa potrebbe accadere anche se spenta

di Redazione 13/04/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Virale in rete il video intitolato “Webcam”; un cortometraggio girato dalla “Zbros Productions”, che mostra cosa potrebbe accadere se un hacker si impossessasse della nostra webcam! Un video non di pura fantasia ma che si ispira ad una storia realmente accaduta in California nel 2010, quando un gruppo di giovani donne è stato spiato proprio da un hacker di 31 anni. L'uomo infatti si è impossessato della webcam di queste donne, e nonostante questa era spenta, continuava a filmare le scene di vita che accadevano in casa; il suo scopo era quello di registrare foto e filmati espliciti, in modo da ricattare le sue vittime e farsene dare altri. Michela Galli

Condividi Facebook Twitter Whatsapp