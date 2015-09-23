CONTRACCEZIONE: PILLOLA METODO PIU' USATO DALLE RAGAZZE

La pillola è uno dei metodi di contraccezione più usato dalle ragazze. Il problema è che il 68% delle giovani non conosce alternative alla pillola, sebbene desideri mutare contraccettivo

Il prossimo 26 settembre è in programma la, occasione utile per rammentare la necessità di non avere tabù riguardo alla sessualità e alla. Ci sono numerosi canali che permettono alle giovani di informarsi sui contraccettivi, tra cui il servizio di informazione ginecologica gratuita in diverse città italiane e consulenze sul web mediante il sito. Da prendere in considerazione anche Loveit @pillnopill, interessante opportunità su Twitter. Dalle passate edizioni è emerso che oltre la metà delle giovani intervistate è rimasta 'intrigata' dall'anello come. Pare che in fatto di contraccezione le donne prediligano metodi contraccettivi nuovi, efficaci e sicuri. E' aumentata, negli ultimi tempi, la percentuale delle donne che, dopo essersi consultate col ginecologo, hanno deciso di optare per l'come metodo contraccettivo. Sembra che sia incrementato di molto il numero di donne che usano l'anello. Non solo le donne cercano informazioni sui metodi contraccettivi, anche molti uomini vogliono saperne di più. "Per MSD, azienda leader nel campo della salute della donna, è una vocazione ed un impegno essere vicino alle donne in tutte le loro scelte di vita. Rinnoviamo il nostro impegno ad informare ed educare le donne ad una pianificazione consapevole della propria vita affinché lasia il regalo più desiderato e voluto nella vita di ogni donna", ha dichiarato, presidente e CEO di MSD Italia. Donne e adolescenti che vogliono ottenere informazioni dettagliate sulla sulla contraccezione e sui futuri eventi che si riconducono alla campagna Love it! Sesso consapevole possono andare sul sito web