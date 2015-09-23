Home Spettacoli Marco Bocci e Claudia Gerini Travolti dalla Passione ne "L'Esigenza di Unirmi Ogni Volta con Te"

Marco Bocci e Claudia Gerini Travolti dalla Passione ne "L'Esigenza di Unirmi Ogni Volta con Te"

23/09/2015

Marco Bocci e Claudia Gerini sono i protagonisti della nuova pellicola diretta da Tonino Zangardi, "L'esigenza di unirmi ogni volta con te", che parla dell'intensa storia d'amore tra un poliziotto e una cassiera Marco Bocci e Claudia Gerini si sono presentati recentemente al cinema Adriano per l'anteprima del nuovo capolavoro di Zangardim, che approderà nei cinema domani, 24 settembre 2015. Tanti attori nel film, oltre a Bocci e la Gerini, come Antonino Iuorio e Marc Duret e Antonino Iuorio. La Gerini si è presentata con un outfit molto elegante alla premiere: indossava un vestito rosso fuoco. Look casual, invece, per Bocci: camicia bianca, jeans e giacca. La pellicola è dominata certamente dalla passione: una cassiera di un supermarket, coniugata ma senza figli, si invaghisce di un sensuale poliziotto. Giuliana (Claudia Gerini), come sempre, si reca al lavoro, in un supermarket. Un giorno, però, un delinquente entra nel negozio per rubare l'incasso. Il tempestivo intervento di Leonardo (Marco Bocci) eviterà il peggio. Giuliana viene salvata dal poliziotti Leonardo. Da quel momento le vite dei due si intrecceranno. Giuliana e Leonardo vengono travolti dalla passione ma dovranno fare scelte difficili pur di restare insieme. Ci sono tutti gli ingredienti per riscuotere successo ne "L'esigenza di unirmi ogni volta con te", ovvero gli ostacoli ad amare una persona, la passione, la debolezza, la felicità difficile da ottenere e, perché no, molte scene 'spinte'. Parlando del suo ruolo, Claudia Gerini ha spiegato: "Un ruolo rischioso, ma quando ho letto la sceneggiatura mi sono subito riconosciuta in Giuliana. Mi ha subito colpito la sua integrità. Una donna qualsiasi con un matrimonio un po' stanco ma sicuro, che ha un certo punto molla tutto. Ero tanto tempo che non facevo un ruolo romantico, quello di un amore che travolge tutto. Una cosa che può succedere a tutti". "Non è un uomo che fa le cose giuste. E' un depresso sotto ansiolitici. Incontrare Giuliana libera all'improvviso la sua parte passionale ed è anche un mezzo per rimettere a posto il suo disastrato passato", ha invece detto Marco Bocci, riferendosi al personaggio che interpreta, ovvero Leonardo.

