Home Attualità BIG MAC: 540 CALORIE E 3 GIORNI PER DIGERIRLO

BIG MAC: 540 CALORIE E 3 GIORNI PER DIGERIRLO

di Redazione 23/09/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sono milioni le persone che amano recarsi al Mc Donald's per mangiare. Attenzione, però, perché molti cibi serviti dalla celebre catena di fast food americana non si digeriscono poi così subito. Un esempio è il Big Mac, uno degli alimenti preferiti dai maniaci del Mc Donald's Non abbiamo evidentemente scoperto l'acqua calda. Tutti, o quasi, sanno che i cibi che si consumano al Mc Donald's non siano poi così salutari. Nessuno, però, finora aveva messo in evidenza gli effetti sull'organismo di alimenti come il Big Mac, che potremmo definire la 'punta di diamante' di Mc Donald's. Il sito Fast Food Menu Price ha creato un'infografica molto eloquente che indica gli effetti del Big Mac sull'organismo dopo un'ora dalla consumazione. "Se vuoi mangiare un Big Mac cerca di farlo in rare occasioni. Gli ingredienti possono seriamente danneggiare la tua salute, soprattutto se consumati regolarmente", sottolinea il sito. Dopo circa 10 minuti dal consumo di un Big Mac si sente tanta fame. Strano, visto che si è mangiato un panino da 540 calorie! Il problema è che il 'cibo spazzatura' è un po' come le droghe, quindi favorisce il rilascio di componenti chimiche dell'euforia. L'eccesso di sciroppo di glucosio fruttosio (High Fructose Corn Syrup) e di sodio favoriscono la dipendenza e portano chi ha consumato quel panino a mangiarne subito un altro simile. Si comprende, quindi, come il consumo costante di Big Mac favorisca l'insorgenza di gravi patologie come diabete e obesità. Il Big Mac contiene anche molto sodio che, certamente, non fa bene a reni e cuore. E' probabile che i grossi consumatori di tali panini vadano incontro, tra l'altro, a problemi cardiaci e di pressione alta. Volete sapere quanto ci vuole per digerire completamente un Big Mac? 3 giorni! L'infografica parla chiaro riguardo alle calorie contenute nel Big Mac: "È spaventoso pensarci. E quando ci si pensa in relazione al Big Mac, è ancora più spaventoso. Per fare un esempio: tu hai bisogno di assumere circa 2000 calorie al giorno. Il Big Mac ne contiene più di un quarto. Esattamente. Questo panino contiene 540 calorie: il 38% del totale che una donna dovrebbe assumere". Va male, anzi malissimo, anche sul versante dei grassi: "Con una dieta di 2000 calorie al giorno, dovreste limitarvi a 60 grammi di grassi, 20 dei quali saturi. Ora diamo un'occhiata al nostro hamburger: il Big Mac contiene 29 grammi di grassi, di cui 10 saturi. È circa la metà del fabbisogno giornaliero!". Questo articolo, ovviamente, non mira a distogliere i lettori dal consumo del Big Mac, ma è opportuno che si tengano in mente le parole con cui i redattori di Fast Food Menu Price hanno terminato il loro articolo sul noto panino americano: "Mangiatelo con consapevolezza e tutto andrà bene".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp