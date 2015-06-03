Uomini e Donne: Emma Marrone tronista? De Filippi la chiama

Emma Marrone sarà la prossima tronista di Uomini e Donne? Pare che Maria De Filippi abbia chiesto alla cantautrice salentina di partecipare al 'trono classico' in veste di tronista.

La prossima edizione di Uomini e Donne partirà ad ottobre e, in questi mesi, come sempre, rimbalzeranno sul web e sui social molte indiscrezioni sul noto programma presentato da Maria De Filippi.

Emma, lo ricordiamo, è tornata single dopo un fugace ritorno di fiamma con Fabio Borriello. Chissà se Maria De Filippi riuscirà a trovare anche l'anima gemella al suo 'prodotto'? Ricordiamo infatti che l'artista salentina è diventata famosa dopo il trionfo ad 'Amici'; quest'anno, poi, è stata direttore artistico della squadra bianca del talent. Sicuramente, molti uomini si faranno avanti per conquistare il cuore di Emma!