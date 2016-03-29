Corea del Nord terrorizza Usa con video: missile annienta Washington
di Redazione
29/03/2016
Gli Usa devono fare attenzione perché la Corea del Nord non scherza. Pyongyang ha recentemente diffuso un video che mostra la simulazione del lancio di un missile nucleare su Washington
"Al nemico spetterà un attacco nucleare senza pietà"La Corea del Nord è stizzita per le continue esercitazioni militari dei soldati Usa al fianco dei militari della Corea del Sud. Insomma, Pyongyang è stanca delle sanzioni delle Nazioni Unite e della collaborazione tra Corea del Sud e gli Usa. Il filmato caricato su YouTube mostra il lancio di un potente missile nucleare che, dopo aver attraversato lo spazio, colpisce Washington e la polverizza. Mentre scorrono le immagini, in sottofondo si sente una voce che dice:
"Al nemico spetterà un attacco nucleare senza pietà. Gli Usa devono decidere al più presto se continuare ad esistere o essere cancellati dalla faccia della Terra".
Ondata di distruzione a WashingtonIl video, intitolato "Last Chance", cerca di ripercorrere tutta la storia delle relazioni diplomatiche tra Corea del Nord e Stati Uniti. Ci sono anche immagini di prigionieri Usa in Corea. Il filmato termina con un missile che spunta dalle nuvole e va a finire su una strada, dinanzi al Lincoln Memorial, generando un'ondata di distruzione in tutta Washington. Quello caricato nelle ultime ore su YouTube è senza dubbio un video di propaganda molto inquietante. La Corea del Nord vuole evidentemente esortare gli Usa a fare molta attenzione alle proprie azioni. Il leader nordcoreano Kim Jong-un non accetta diktat da nessuno, nientemeno dagli Usa, e prosegue con i test nucleari. Non è facile vivere in Corea del Nord. Lo scorso mese, uno studente americano, Otto Warmbier, è stato condannato a 15 anni di lavori forzati poiché aveva cercato di trafugare una bandiera. Seul e Washington, intanto, proseguono a svolgere esercitazioni militari congiunte in risposta ai continui test nucleari di Pyongyang.
