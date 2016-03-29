Volo Egypt Air dirottato a Cipro: annuncio su Twitter

Terrore in volo. Un aereo della Egypt Air con a bordo 55 persone è stato dirottato da Alessandria d'Egitto a Larnaka (Cipro). A bordo ci sarebbe un kamikaze pronto a farsi esplodere

"Il nostro volo MS181 è stato dirottato"

"Un dirottatore ha sequestrato martedì un aereo di linea egiziana e l'ha fatto deviare a Cipro. L'uomo ha poi preso in ostaggio l'equipaggio e i passeggeri presso l'aeroporto di Larnaca. Il dirottatore ha contattato la torre di controllo alle 8.30 e all'aereo è stato dato il permesso di atterrare alle 8.50 del mattino".

Tanti voli dirottati all'aeroporto cipriota

L'inquietante notizia è stata diffusa dalla stessa compagnia aerea egiziana Egypt Air su: "Il nostro volo MS181 è stato dirottato". La tv Al Jazeera, invece, ha riferito che un attentatore suicida che indossa una cintura esplosiva ha dirottato il velivolo versoLa compagnia ha reso noto che i passeggeri a bordo, dopo una breve trattativa con l'attentatore, sono statiA bordo è rimasto qualche passeggero e il personale di bordo. Fonti di sicurezza aeroportuali hanno sottolineato che sull'Airbus dirottato a Cipro c'erano, tra gli altri, 8 cittadini britannici e 10 americani. A confermare la notizia del dirottamento dell'aereo è stata anche la Polizia cipriota mediante il seguente comunicato:All'aeroporto di Larnaca è entrato immediatamente in azione il team di crisi. La televisione di Stato cipriota invece ha dichiarato che il dirottatore non ha fatto richieste particolari, liberando i passeggeri egiziani. L'aereo della Egypt Air doveva atterrare al Cairo ma l'attentatore ha cambiato i piani. Non è la prima volta che un volo viene dirottato all'aeroporto di Larnaca. Negli anni '70 e '80 si sono verificati episodi simili a quello delle ultime ore. L'ultimo episodio relativo al dirottamento di un volo Egypt Air, però, ha avuto unnel 1985, infatti, un commando formato da 3di Abu Nidal prese il controllo del volo 648 partito dae diretto al Cairo. Gli attentatori uccisero oltre 50 passeggeri.