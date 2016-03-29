Volo Egypt Air dirottato a Cipro: annuncio su Twitter
di Redazione
29/03/2016
Terrore in volo. Un aereo della Egypt Air con a bordo 55 persone è stato dirottato da Alessandria d'Egitto a Larnaka (Cipro). A bordo ci sarebbe un kamikaze pronto a farsi esplodere
"Il nostro volo MS181 è stato dirottato"L'inquietante notizia è stata diffusa dalla stessa compagnia aerea egiziana Egypt Air su Twitter: "Il nostro volo MS181 è stato dirottato". La tv Al Jazeera, invece, ha riferito che un attentatore suicida che indossa una cintura esplosiva ha dirottato il velivolo verso Cipro. La compagnia ha reso noto che i passeggeri a bordo, dopo una breve trattativa con l'attentatore, sono stati liberati. A bordo è rimasto qualche passeggero e il personale di bordo. Fonti di sicurezza aeroportuali hanno sottolineato che sull'Airbus dirottato a Cipro c'erano, tra gli altri, 8 cittadini britannici e 10 americani. A confermare la notizia del dirottamento dell'aereo è stata anche la Polizia cipriota mediante il seguente comunicato:
"Un dirottatore ha sequestrato martedì un aereo di linea egiziana e l'ha fatto deviare a Cipro. L'uomo ha poi preso in ostaggio l'equipaggio e i passeggeri presso l'aeroporto di Larnaca. Il dirottatore ha contattato la torre di controllo alle 8.30 e all'aereo è stato dato il permesso di atterrare alle 8.50 del mattino".
Tanti voli dirottati all'aeroporto cipriotaAll'aeroporto di Larnaca è entrato immediatamente in azione il team di crisi. La televisione di Stato cipriota invece ha dichiarato che il dirottatore non ha fatto richieste particolari, liberando i passeggeri egiziani. L'aereo della Egypt Air doveva atterrare al Cairo ma l'attentatore ha cambiato i piani. Non è la prima volta che un volo viene dirottato all'aeroporto di Larnaca. Negli anni '70 e '80 si sono verificati episodi simili a quello delle ultime ore. L'ultimo episodio relativo al dirottamento di un volo Egypt Air, però, ha avuto un tragico epilogo: nel 1985, infatti, un commando formato da 3 palestinesi di Abu Nidal prese il controllo del volo 648 partito da Atene e diretto al Cairo. Gli attentatori uccisero oltre 50 passeggeri.
Federico Zampaglione vive "Nel respiro del mondo" coi Tiromancino
Corea del Nord terrorizza Usa con video: missile annienta Washington
