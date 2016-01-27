Corruzione, Italia Maglia Nera in Europa: solo Romania, Bulgaria e Grecia peggio

In Italia dilaga la corruzione nel settore pubblico e privato. Il Belpaese è fanalino di coda, in Europa, nella classifica relativa alla percezione della corruzione

"Constatiamo con piacere che finalmente si è avuta un'inversione di tendenza, seppur minima, rispetto al passato, che ci fa sperare in un ulteriore miglioramento nei prossimi anni. Come dimostra la cronaca, la strada è ancora molto lunga e in salita, ma con la perseveranza i risultati si possono raggiungere...".

"Un passo in avanti del nostro Paese nelle classifiche internazionali sulla percezione della corruzione è sempre una buona notizia. Per compiere un salto di qualità importante occorre però un ruolo più forte della società civile che deve acquisire la consapevolezza che un sistema dove è grande la corruzione non crea ricchezza e alimenta profonde distorsioni del mercato. La battaglia per legalità e trasparenza è resa meno difficile dalla rivoluzione digitale in atto, ed anche su questo fronte occorre insistere con decisione per fare della macchina pubblica un attore trasparente, imparziale e rispettoso delle regole del mercato".

Il dato desolante emerge dal recente dossier del Cpi, ovvero l'indice di percezione della corruzione, stilato da Transparency International, di cui oggi si parlerà a Roma, presso la sede di Unioncamere. Interverranno anche il presidente di Transparency International Italia, Virginio Carnevale, e il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone. Sebbene l'Italia abbia conquistato 8 posizioni nella classifica mondiale, rispetto all'anno scorso, è ancora maglia nera sul versante dellanel settore pubblico e privato. Più corrotti dell'Italia, in Europa, solo Bulgaria, Romania e Grecia, ovvero Paesi che hanno sempre occupato le ultime posizioni nella classifica della corruzione. Ciò è un male per l'Italia, perché dove c'è corruzione non c'è progresso, benessere e sviluppo socio-economico. Laè in assoluto il Paese più probo al mondo: il livello di corruzione è minimo. Virginio Carnevali ha detto sull'attuale situazione italiana:Alla riunione di oggi, a, parteciperà anche il presidente di Unioncamere, Ivan Lo Bello, che è lieto del passo in avanti, anche se piccolo, dell'Italia:La corruzione 'uccide' il sistema. Facciamo il possibile per contrastare tale piaga.