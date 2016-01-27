Patty Pravo, 50 Anni di Carriera e Nuovo Disco: "Eccomi" Uscirà il 12 Febbraio

Patty Pravo, una delle più grandi cantanti italiane, festeggia i 50 anni di carriera ma, se non glielo facevano notare, non se ne sarebbe accorta

"Neanche lo sapevo, me lo hanno fatto notare. Oggi una carriera come la mia sarebbe impossibile".

"Volevo solo delle belle canzoni. Tanto che tutto è cominciato vagliando tra oltre 700 canzoni arrivate da autori pressoché sconosciuti e giovanissimi. Poi l'album ha preso una forma diversa mano a mano che arrivano altri contributi. Giuliano Sangiorgi mi ha mandato 'A parte te' per il mio compleanno, poi è arrivata la canzone di Tiziano Ferro".

"Oggi è impensabile avere una carriera come la mia. Sono partita dal beat, sono passata dal pop, poi la canzone francese, il rock 'n' roll e tornare al pop. Oggi fai un pezzo e se ha successo te ne chiedono 10 tutti uguali".

Decisamente stellare la carriera di Patty, al secolo Nicoletta Strambelli, che sta per far uscire il suo nuovo disco, ricco di brani scritti da artisti del calibro di, Gianna Nannini e Tiziano Ferro. "Eccomi" uscirà il prossimo 12 febbraio. Non solo, la Pravo si esibirà anche sul palco dell'Ariston, durante la prossima edizione del Festival di Sanremo, con la canzone "Cieli immensi". Patty è una che non guarda molto indietro ma ama il futuro, i giovani, la sperimentazione. Ecco perché riguardo ai suoi 50 anni di carriera ha detto:E' stata sempre un'artista 'non conventional' Patty Pravo, fuori dai canoni del tempo, ed è forse per questo che ha sempre fatto parlare di sé. L'ex ragazza del Piper, oggi, si sarebbe potuta accontentare di un greatest hits celebrativo e invece ha realizzato un disco originale, registrato a Los Angeles, assieme a nomi importanti della musica italiana ma anche ad artisti emergenti:uno su tutti. Sul suo nuovo album, l'artista veneziana ha detto:Come detto, Patty Pravo è molto attratta dai giovani e dal mondo dei giovani. Apprezza molto i fan 'in erba' che vanno a ricercare brani che neanche lei ricorda più. La cantante,, non pensa che oggi qualcuno possa avere una carriera come la sua:Patty Pravo tornerà ad esibirsi dal vivo da aprile. I concerti saranno pieni di novità.