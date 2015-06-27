Corte Suprema Usa autorizza matrimoni gay: omosessuali americani festeggiano
di Redazione
27/06/2015
Uomini e donne gay sono in festa negli Usa, visto che la Corte Suprema ha stabilito che le coppie omosessuali hanno diritto a convolare a nozze in qualsiasi stato americano. Una bella vittoria per i tanti gay americani e per tutti coloro che credono nel principio di uguaglianza. Attualmente sono 37 gli stati americani che hanno autorizzato i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Gli altri 14 dovranno conformarsi alla nuova disciplina, permettendo alle coppie gay di sposarsi. Il presidente Usa, Barack Obama, ha commentato così la sentenza della Corte Suprema: "Questo risultato è il frutto della lotta di tutte quelle persone che negli anni hanno combattuto per i diritti... un grande passo nella nostra marcia verso l'uguaglianza".
