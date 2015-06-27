Home Salute Acne: vitamina B12 sotto accusa, stimola Propionibacterium acnes

di Redazione 27/06/2015

L'acne è un problema che crea problemi al 30% dei giovani tra i 14 e i 18 anni. L'inestetismo, spesso, può anche provocare disturbi di ordine psicologico. E' meglio, dunque, prevenire. Ma come fare? Sebbene l'acne sia un inestetismo multifattoriale, la maggior parte degli studi è concorde nel ritenere che la causa principale sia il Propionibacterium acnes, ovvero un microorganismo. Un team di studiosi americani, recentemente, ha scoperto che il vero motivo dell'insorgenza dell'acne è rappresentato dalla vitamina B12. In sostanza, quando la vitamina B12 è troppa il batterio inizia a produrre tante molecole infiammatorie che favoriscono l'avvento dell'acne. Alla luce di quanto detto, se non si vogliono avere problemi di acne si dovrebbero tenere alla larga cibi contenenti molta vitamina B12, come latte, uova, carne e pesce.

