Assenteismo a Ravanusa, certificati medici falsi: dipendente comunale fermato
di Redazione
27/06/2015
Da maggio 2014 a giugno 2015 si è riuscito ad assentare dal lavoro, grazie a certificati medici falsi, per 256 giorni. Protagonista di questo episodio è un dipendente comunale di Ravanusa, in provincia di Agrigento. La condotta del 54enne Giuseppe Gabriele, impiegato presso l'ufficio tecnico, è deprecabile e per questo il dipendente è in stato di fermo. Gabriele è anche invischiato in una storia di appalti truccati relativa al periodo in cui coordinava l'ufficio tecnico del Comune di Lampedusa. Gabriele avrebbe esibito 18 certificati medici che attestavano false malattie, intascando molto denaro dall'Inps. L'uomo, secondo l'accusa, si recava in Romania non per visite e cure, come aveva tentato di dimostrare, ma per gestire i suoi loschi affari. Ora Gabriele è nel carcere di Petrusa.
