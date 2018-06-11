JoomlaDay, come e quando si terrà? Ecco le prime indiscrezioni
di Redazione
11/06/2018
Stanno cominciando a trapelare le prime indiscrezioni circa il JoomlaDay Italia 2018. Esso sarà ospitato dalla meravigliosa città di Torino, che prenderà importanza massima per l'edizione XI del JoomlaDay, l'evento della Community e per la Community italiana di Joomla, che è fissato per sabato 27 ottobre 2018. Come in tutte le scorso edizioni, l'evento è aperto a tutti per l’ingresso gratuito, ovviamente se si provvede a registrazione, grazie all’importante contributo di Sponsor e Partner. Le iscrizioni saranno aperta ad inizio settembre.
Joomladay, l’evento a TorinoIn attesa dunque dell’evento, sono molti quelli che ambiscono alla creazione sito web joomla, per una prestazione ottima nella qualità e nei risultati. Pare che la settimana scorsa sia anche stato lanciato il sondaggio per provare a capire cosa la Community si aspetta per la prossima edizione ed i risultati sono attesi per l’interesse che sapranno destare in tutti gli amanti dell’evento. Il team che si occuperà dell’intera organizzazione dall’evento è composto da Luca Marzo, Silvia Dell'Apa, Giuseppe Scinica e Carla Costa.
Ma che cos’è joomla?Joomla è un CMS (Content Management System) alquanto flessibile e con un’interfaccia così facile da usare che molti si sorprendono positivamente quando si rendono conto delle alternative e delle configurazioni che sono a disposizione dell’utente. Ma che cosa è un CMS? Un Content Management System è un software che sfruttando le capacità di un database e di una semplice interfaccia grafica consente di inserire, gestire e visualizzare informazioni di testo e finanche contenuti multimediali. La cosa può apparire del tutto complicata, ma in effetti, con molta probabilità hai giù usato un CMS senza neppure esserne a conoscenza, più spesso di quanto tu possa immaginare! Durante l’aggiornamento di una pagina Facebook o la creazione di un blog, o durante l’acquisto di un libro da Amazon.com o accettano un’offerta su eBay, hai inconsapevolmente utilizzato un CMS: infatti, tutti questi siti riescono a funzionare grazie ai Content Management System. Appare dunque evidente che la gestione del tuo sito web può avvenire semplicemente da una facile e minimalista interfaccia, in maniera tale da creare pagine web e menu senza che occorra essere un mago del PC o di saper programmare. Joomla serve proprio a questo, è una piattaforma che si fonda sul linguaggio PHP e database MySQL creata nel 2005 da un team di sviluppatori in open source. Ad oggi la piattaforma conta circa 200.000 tra utenti della comunità e collaboratori. Joomla è gratuito per chi voglia scaricarlo e utilizzarlo per la creazione di un sito web. È anche aperto a chi voglia creare estensioni e template. La versione più recente è facilmente scaricabile dal sito ufficiale.
Articolo Precedente
Elena Morali e Francesco Monte, il fantasma di Marco Ferri e Scintilla
Articolo Successivo
Cosa fare quando la barba non cresce
Redazione