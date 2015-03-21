Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Cremona, ruba salsiccia da 1,76 euro: dovrà sborsare 11.250 euro

Redazione Avatar

di Redazione

21/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Una storia allucinante che viene da Cremona. Un anziano, malato di Alzheimer, entrò in un supermarket, 5 anni fa, e rubò uno salsiccia. Le guardie giurate lo scoprirono alla cassa e lo denunciarono all'autorità giudiziaria.

Il processo si è svolto e la sentenza è passata in giudicato. Ebbene, per il furto di una salsiccia che costava 1,76 euro, l'anziano dovrà scontare 45 giorni in carcere oppure sborsare 11.250 euro.

La figlia del 79enne non è riuscita a provare che il padre rubò perché vittima dell'Alzheimer. La giustizia, certe volte, è proprio strana: agevola i delinquenti e picchia duro gli innocenti.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

New York, scaldavivande acceso provoca incendio: morti 7 bimbi

Articolo Successivo

Uomini e Donne, Teresa e Salvatore in puntata

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016