New York, scaldavivande acceso provoca incendio: morti 7 bimbi

Incendio killer a Brooklyn (New York). La scorsa notte sono morti 7 ragazzini, di età compresa tra i 5 e i 15 anni, per un rogo divampato in un appartamento. La colpa sarebbe di uno scaldavivande lasciato acceso.

Secondo le prime indiscrezioni, la madre dei bimbi è riuscita a salvarsi saltando dalla finestra. Sul posto sono arrivati 100 vigili del fuoco, che hanno subito domato le fiamme. L'appartamento dove è scoppiato l'incendio è ubicato a Midwood, zona popolata prevalentemente da ebrei ortodossi.