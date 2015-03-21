Uomini e Donne, Teresa e Salvatore in puntata
di Redazione
21/03/2015
Oggi avrà luogo una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. I tre tronisti avranno modo di confrontarsi con i corteggiatori e le corteggiatrici. In studio, saranno presenti anche Teresa e Salvatore. I due saranno in studio per raccontare tutte le novità riguardo al loro amore. Vogliono far in modo che anche chi non li ha mai sostenuti vedano quanto stanno bene insieme. Teresa e Salvatore stanno anche pensando di andare a convivere insieme a Roma, il tutto dopo che Salvatore aveva annunciato ai suoi fan che ci sarebbe stata un sorpresa per loro.
