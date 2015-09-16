Loading...

Cristian Galella e Tara Gabrieletto: ci sposiamo il.....

16/09/2015

Oggi pomeriggio Cristian Galella e Tara Gabrieletto, ospiti in studio da Barbara D’Urso, hanno cercato di chiarire la situazione, smentendo l’eventuale crisi che secondo molti ci sarebbe alla base della scelta di rinviare le nozze. I 2 invece, hanno ribadito che è tutto pronto per il grande giorno, che si terrà il prossimo 2 settembre 2016, perché ormai quella data ha per loro un significato molto importante, e hanno annunciato anche che il familiare di Tara sta decisamente meglio rispetto a qualche settimana fa. Molto presto avverrà il matrimonio civile, hanno confessato i due futuri sposi, probabilmente il 3 novembre prossimo, in occasione del compleanno della Gabrieletto. Aspettiamo...
