Olimpiadi 2024: Roma città candidata, annuncio Thomas Bach

Redazione Avatar

di Redazione

16/09/2015

Roma è tra le città candidate ad ospitare le Olimpiadi del 2024. Le altre quattro sono Amburgo, Parigi, Los Angeles e Budapest. La notizia è stata diffusa da Thomas Bach, presidente del Cio

  Bach ha annunciato le cinque candidate ad accogliere le Olimpiadi del 2014 dopo la scadenza dei termini per presentare il dossier. Toronto e Baku, lo ricordiamo, hanno rinunciato a candidarsi. Roma gareggerà assieme ad altre quattro importanti città. La designazione della città che ospiterà le Olimpiadi del 2024 avverrà a settembre 2017, in Perù. Certo, la 'città eterna' dovrà vedersela con belle e grandi città: non sarà facile avere la meglio. Vero è che Roma ha un precedente memorabile: i Giochi del 1960, ritenuti i più belli di sempre. La rivale più temibile di Roma è, senza dubbio, Parigi.
