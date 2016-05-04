Cristian Imparato malato: periodo buio non passa

Cristian Imparato, vincitore dell'edizione del 2010 di "Io canto", non sta bene. Una malattia lo costringe a stare lontano dal mondo della musica

"Volevo condividere con con voi questo post per spiegarvi un po' di cose: purtroppo non è un bel periodo per quanto riguarda la mia salute perché non sto molto bene ed è giusto che voi ne siate al corrente. Stiamo cercando di cominciare a fare nuovi progetti e soprattutto nuova musica per quest'estate ma prima di qualsiasi cosa devo stare bene al 100%. Credo che nessuno qui voglia il mio male, anzi vedo che vi interessate sempre di più a me e al mio futuro. Volevo inoltre anche dirvi che ho alle mie spalle un sacco di gente che sta lavorando per me, che mi aiuta ed aspetta solo un mio via. Io aspetto solo di stare meglio e di iniziare il mio grande cammino verso la vetta! Non dovete preoccuparvi di cosa ho e perché sto poco bene, sappiate solo che è tutto risolvibile ma ci vuole del tempo e tanta pazienza. So che posso farcela, soprattutto se ho voi al mio fianco a sostenermi! Un bacione, grazie. Cristian Imparato".

"Vi starete chiedendo: come mai Cristian non pubblica foto, o magari non scrive spesso o non ci dà notizie? Bene, sono stato ricoverato per dei controlli e problemi di salute non gravi per più di due settimane dove venivo nutrito attraverso una sacca via vena... Ovviamente ho perso così un po' di kiletti. Ancora adesso faccio sempre delle cure per stare meglio fino a riprendermi del tutto fino al 101%! Non è un periodo facile per me, mettere una foto alcune volte mi pesa perché mi vedo diverso e inizio a farmi delle mie fisime mentali un po' esagerate alcune volte... Sapete, con voi parlo di tutto e non mi vergogno di nulla (sempre nei miei limiti della privacy) perché vi reputo la mia seconda famiglia che mi ha sempre voluto bene e sostenuto. Spero questo periodo buio passi in fretta perché sono davvero stanco di non stare in forma e non mi vergogno a scriverlo. Io non mollo, aspetto solo un bel cielo azzurro per me e per tutti quelli che stanno passando un periodaccio!...".

Il giovane artista, che si fece apprezzare subito da moltissimi italiani, durante la partecipazione a "Io canto", ha annunciato su Facebook di avere problemi di salute e per questo dovrà accantonare la musica, almeno per un po'. Cristian, che già l'anno scorso aveva reso noto di avere qualche problema, ha scritto:I fan non devono preoccuparsi, dunque, perché Cristian ha promesso che farà il possibile per rimettersi presto ed entusiasmarli con la sua voce e le sue parole. Sono passati un po' di anni dal trionfo di Imparato a "Io canto" e in questo lasso di tempo è maturato molto. Oggi è pronto per sbalordire il suo pubblico ed ottenere successo ma la sua malattia glielo impedisce. Dei suoi problemi di salute l'artista parlò anche alla fine dell'anno scorso, sempre su Facebook:Ebbene quelper Cristian, non è ancora passato.