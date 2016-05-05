Fedez, fidanzata nuova è dj Tigerlily

Fedez, dopo aver archiviato la storia d'amore con la storia fidanzata Giulia Valentina, se la spassa con la sua nuova fiamma, una bellissima dj australiana

"E' stata dura ma è finita bene: è la mia terza notte nella mia nuova casa a Milano".

"Voglio sostenere chi è trasparente e fa della meritocrazia un valore fondante... Non voglio demonizzare la Siae ma ci sono problmatiche difficili da superare e Soundreef è un'alternativa fresca. Mi dà alternative trasparenti. In Siae invece quattro dipendenti su dieci sono legati da parentele politiche e clientelari.

Ebbene sì, Fedez ha perso la testa per la giovane Tigerlily, conosciuta sui social ed incontrata grazie all'aiuto di molti amici e colleghi. Pensate che il rapper milanese ha affrontato un viaggio lunghissimo, documentato sui social, in aereo per passare del tempo con la sua nuova fidanzata. Fedez ha postato foto su Twitter che lo ritraggono mentre sorseggia un po' di champagne in aereo, durante un viaggio durato ben. Cosa on si fa per amore! Dj Tigerlily, bellezza australiana coi capelli turchini ha fatto perdere la testa a Fedez che cerca, ora, di passare con lei ogni momento. Su Twitter sono state postate da entrambi foto che li ritraggono mentre si scambiano effusioni. L'artista milanese, durante il viaggio in aereo, ha postato alcuni messaggi sardonici del tipo "la prossima fidanzata in Tibet". Battute a parte, Fedez è veramente innamorato. Chissà, forse stavolta ha messo la testa a posto. Dopo la fine della storia con Giulia Valentina, a Fedez sono stati affibbiati vari flirt, tra cui quello con Belen Rodriguez, fresca di separazione con il marito Stefano De Martino. Niente di niente, il cuore di Fedez batte solo per Tigerlily. Qualche mese fa, a Miami, il rapper di "Magnifico" fece di tutto per conquistare la dj australiana ma tornò solo in Italia. Molti pensarono che si trattasse di un 'fuoco fatuo' ma invece hanno dovuto ricredersi. I due hanno continuato a sentirsi ed ora sono felicemente fidanzati. Tigerlily, al secolo Dara Kristen Hayes, è quindi la nuova compagna di uno degli artisti più amati e seguiti in Italia. Fedez è stato fidanzato a lungo con Giulia Valentina ma qualche mese fa il rapporto iniziò ad incrinarsi: lei cambiò improvvisamente casa ma non rivelò il motivo. Nessuno dei due confermò la fine della storia, ma lo confermarono i fatti. Fedez e Giulia Valentina non sono più usciti insieme, nessuno li ha più visti in eventi pubblici. Nel suo blog su Grazia, Giulia Valentina parlò delle difficoltà trovate nella ricerca di una nuova casa a Milano:Giulia Valentina è laureata e amante della moda. Recentemente ha fatto da testimonial per alcuni celebri brand di moda. Certo, l'ex di Fedez non avrà difficoltà ad incontrare nuovi uomini. Ma torniamo a Fedez, che a quanto pare non ha solo cambiato fidanzata: recentemente ha abbandonato lascegliendo la giovane Soundreef, perché reputa la meritocrazia un valore fondante e agisce in piena trasparenza. Fedez, insomma, si affida a una realtà giovane ed efficiente. Nel corso di una conferenza stampa ha detto: