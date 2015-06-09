Home Cronaca Crollo liceo Darwin: 2 milioni ai parenti di Vito Scafidi

Crollo liceo Darwin: 2 milioni ai parenti di Vito Scafidi

di Redazione 09/06/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La città metropolitana di Torino dovrà sborsare ben 2 milioni di euro, a titolo di risarcimento, in favore dei parenti di Vito Scafidi, 17enne deceduto 7 anni fa per il cedimento di un controsoffitto al liceo Darwin di Rivoli, nel Torinese. Il magistrato Anna Castellino ha disposto un risarcimento del genere per danno aggravato dalla condotta. Il padre di Vito ha voluto ricordare che "nessuna aula di tribunale può fare giustizia, noi volevamo solo accertare la verità... Nel Paese non vedo nessun segnale, continuano a crollare scuole con ferite e giovani in pericolo. La responsabilità di queste tragedie è tutta dei governi che fanno scarica barile a catena". La sorella del 17enne, invece, ha sottolineato che il caso del fratello "ha fatto storia grazie al lavoro degli avvocati e ha dimostrato che quello che è successo non era una fatalità o una tragedia, ma qualcosa di nuovo".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp