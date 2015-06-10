Home Musica Liam Gallagher fonda band con Roger Daltrey degli Who

di Redazione 10/06/2015

Liam Gallagher, ex Oasis, ama la musica e le band. Dopo il successo ottenuto col fratello Noel, con cui fondò gli Oasis, Liam diede vita alla Band Eye, gruppo che però ha avuto vita breve, visto che si è sciolto qualche mese fa. Ora il giovane Gallagher ci riprova. Il prossimo 12 giugno Liam formerà un gruppo speciale, durante un programma televisivo, One-off, trasmesso sul canale inglese Tfi Friday. Sapete con chi fonderà Liam il nuovo gruppo? Con Roger Daltrey, membro degli Who. Pare che anche gli altri componenti della suddetta band, Zak e Ian, suoneranno una versione live di "My Generation", pezzo forte della band.

