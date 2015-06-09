Home Salute Musica classica fa bene al cuore: scoperta britannica

di Redazione 09/06/2015

Vi piace "Va pensiero" di Giuseppe Verdi od opere simili? Bene, il vostro cuore vi ringrazierà. Un team di studiosi dell'Università di Oxford, infatti, ha scoperto che la musica classica è una panacea per il cuore. Gli studiosi britannici hanno fatto ascoltare a un gruppo di ragazzi 6 differenti tipologie di musica, scoprendo i benefici della musica classica. "La musica si usa già come terapia rilassante, ma questo lavoro ha revisionato gli studi sull'argomento e controllato la loro efficacia. Abbiamo fornito una migliore comprensione di come le note di brani classici molto famosi e soprattutto determinati ritmi possono avere precisi effetti sul cuore e sui vasi sanguigni. Ma sono necessari ulteriori studi che potrebbero ridurre lo scetticismo, ancora imperante, sul ruolo terapeutico della musica", ha dichiarato il cardiologo Peter Sleight.

