Come curare shopping compulsivo? Con Pavlock, braccialetto che dà scossa

"Pensano che sia meglio un piccolo choc oggi che uno grande domani".

C'è chi non riesce proprio a frenarsi quando si tratta di fare shopping. Soggetti arrivano a spendere nei negozi molto denaro, senza neanche accorgersene. Fare shopping per molti è unache, però, 'prosciuga' il portafoglio. Per risolvere tale problematica, però, basterà un braccialetto, il Pavlock, che dà una scossa a chi lo indossa nel momento in cui fa troppi acquisti. Sensazionale no? La società britannica che ha ideato Pavlock, Intelligent Environments, assicura che l'apparecchio wearable sarà molto utile anche per gestire le finanze domestiche, visto che dà scosse elettriche di 340 volt quando rileva l'assenza di troppo denaro sul proprio corrente. L'azienda britannica, insomma, è certa che l'Internet delle cose saprà far risparmiare soldi guadagnati facendo molti sacrifici. Il progetto è indubbiamente lodevole, anche perché riguarda qualsiasi dipendenza: il braccialetto potrà, ad esempio, essere usato da chi vuole abbandonare il vizio del fumo o del junk food. Nel caso in cui si voglia usare il Pavlock per combattere la dipendenza dallo shopping sfrenato, bisogna sapere che, dopo un primo messaggio sullo smartphone che avverte del superamento del limite di spesa impostato, si riceverà una scossa elettrica, alquanto dolorosa. Il funzionamento del braccialetto è semplice: va collegato al conto corrente bancario e si imposta un limite di spesa. Qualora si superi tale soglia si riceverà unache avverte di non fare più shopping. In caso di inosservanza di tale notifica arriverà la scossa. Il Pavlock può essere già acquistato ma molti l'hanno criticato, bollandolo come strumento per torturarsi. Per questo la Intelligent Environments precisa sul suo sito che, prima di usare il braccialetto che dà la scossa bisogna chiedere un parere al proprio medico. Il Pavlock è stato creato per evitare di restare a corto di denaro a causa dello shopping eccessivo. Sì perché lanon è decisamente ottimale per favorire il risparmio. Carte di credito e i moderni mezzi di pagamento contribuiscono a 'polverizzare' i propri risparmi in poco tempo se non si sta attenti nel momento in cui si fa shopping. L'azienda britannica ha testato il suo braccialetto su molte persone ed è felice dei risultati ottenuti. Una nota della Intelligent Environments recita:L'azienda britannica ha in mente di creare altri dispositivi come Pavlock, che si basano sullo stesso sistema. In arrivo, ad esempio, sveglie e orologi hi-tech contro lo shopping incontrollato. Una scossa, dunque, per evitare di restare al verde. Che ne pensate, riuscirà il braccialetto britannico a combattere la smania di fare shopping sempre e ovunque?