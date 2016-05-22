Stress fortifica cervello: memoria di ferro e schiettezza nel ragionamento
di Redazione
22/05/2016
"Dallo studio emerge che le persone più impegnate tendono ad avere capacità cognitive migliori, soprattutto per quanto riguarda la memoria di cose apprese di recente".Ci si lamenta spesso, oggi, della vita piena di impegni ma, alla luce del risultato dello studio di cui abbiamo appena parlato, non dobbiamo più deprecare così tanto lo stress, visto che, in fondo, migliora la nostra capacità mnemonica e mantiene in salute il nostro cervello. Lo studio condotto in Texas confuta la maggior parte delle ricerche condotte in passato secondo cui lo stress logora il cervello e la salute delle persone. Lo studioso Geoffry Lohan, infatti, ha argomentato recentemente:
"Lo stress può danneggiare il cervello. Gli ormoni ad esso connessi possono influenzare il modo in cui i nervi trasmettono le informazioni e mandare i circuiti in un pericoloso feedback loop che ci rende vulnerabili all'ansia, alla depressione, ai disordini post-traumatici".L'articolo pubblicato da Lohan sottolinea tutte le mutazioni cerebrali causate dallo stress, che recano nocumento al benessere psico-fisico. Secondo Lohan lo stress comporta una riduzione progressiva della memoria e della capacità cognitiva. Insomma, il risultato dello studio condotto dal team di scienziati diretti da Geoffry Lohan è l'esatto opposto di quello a cui sono arrivati i ricercatori texani. Chi avrà ragione? Una cosa è certa: una vita stressata logora. Noi, come sempre, seguiamo i proverbi: "in medio stat virtus". Non dormite tutto il giorno ma non trascorrete stressati tutta la vostra esistenza; in fondo di vita ce n'è una sola o no? Se volete combattere lo stress potete iniziare a fare yoga, un ottimo metodo per rilassarsi ed allontanare la tensione.
