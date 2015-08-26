Home Gossip Dalila Di Lazzaro abortisce dopo fecondazione artificiale: compagno la lascia

Dalila Di Lazzaro abortisce dopo fecondazione artificiale: compagno la lascia

di Redazione 26/08/2015

Non riesce proprio ad essere felice Dalila Di Lazzaro. L'attrice ha tentato di avere un figlio mediante la fecondazione artificiale ma non è andata bene: il bebè è stato abortito Dalila, 62 anni, voleva diventare madre ma il destino non gliel'ha permesso. Il suo unico figlio, lo ricordiamo, perse la vita nel 1994 in un incidente stradale. L'evento segnò profondamente l'attrice. Nel corso di un'intervista a 'Chi', la Di Lazzaro ha rivelato di aver abortito recentemente: "Malgrado l'età ho provato ad avere un bimbo ma ho abortito. I medici mi avevano avvisata che sarebbe stato un passo al limite dell'azzardo, ma ho provato lo stesso". Dalila ha affermato che il compagno ha acconsentito alla fecondazione artificiale ma, quando lei ha perso il bimbo, se n'è andato. Ora l'attrice si è rassegnata e crede che proverà la strada dell'adozione, anche perché ha 62 anni. "Dare amore a un figlio è normale per una donna, anche se non ci sono affinità di sangue, però la legge della nostra Penisola non me lo permette poiché sono single. Ma non sarà certo io ad arrendermi", ha rivelato Dalila durante l'intervista a 'Chi'. La Di Lazzaro ha asserito che proverà ad adottare un figlio ma non cercherà un compagno in quanto oggi gli uomini sono tutti 'molli' e 'pigri', non energici come era suo padre. Certo, se decidesse di avere un nuovo fidanzato, Dalila avrebbe l'imbarazzo della scelta visto che, come lei stessa ha sottolineato, i pretendenti non le mancano certamente. Nuovo dolore, dunque, per una delle attrici italiane più belle di sempre.

