Roma, infermiere ruba 2.000 euro in casa anziana morta: arrestato

Redazione Avatar

di Redazione

26/08/2015

E' incredibile quello che è accaduto a Roma, nel quartiere Parioli. Un infermiere 33enne, giunto a casa di un'80enne assieme ai colleghi, ha rubato 2.000 euro in contanti chiusi in un cassetto. L'uomo è stato notato da un poliziotto presente nell'appartamento ed è stato arrestato, oltre che sospeso dal servizio

    La nauseante vicenda è avvenuta in un appartamento in via Barnaba Tortolini. L'anziana, purtroppo, era deceduta e l'infermiere ha colto l'occasione per frugare in un cassetto, trovando il denaro. Il poliziotto, però, l'ha colto con le mani nel sacco e l'ha messo in manette. L'infermiere è incensurato e padre di famiglia.   Flavio Ronzi, presidente della Croce Rossa Italiana di Roma ha così commentato l'episodio: "Chi tradisce il valore di lavoro di soccorritore e di operatore sanitario commette un doppio reato e per quanto ci riguarda è fuori dalla Croce Rossa Italiana. Nessuna pietà per chi ruba e la massima fermezza per tutelare non solo chi onestamente presta soccorso e svolge il proprio lavoro ma soprattutto i cittadini romani che devono avere il massimo rispetto da parte nostra e la massima fiducia in Croce Rossa Italiana.    
