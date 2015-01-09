Loading...

Datteri: gustosi e salutari, riducono rischio tumori

Redazione Avatar

di Redazione

09/01/2015

Sono gustosi, pieni di vitamine e, a quanto pare, allontanano i tumori. Parliamo dei datteri, frutti diffusi nell'Africa settentrionale. Come tutta la frutta secca, anche i datteri hanno numerose virtù: lo hanno scoperto alcuni ricercatori della Qassim University (Arabia Saudita).

I datteri sono delle vere fonti di antiossidanti, sostanze che impediscono ai radicali liberi di rovinare le cellule. Ciò comporta un calo del rischio di tumori. Non solo. I suddetti frutti fanno bene anche al sistema immunitario e favoriscono un abbassamento della pressione.

La rgo ai datteri, quindi, anche se chi è attento alla linea non dovrebbe mangiarne molti, visto che sono molto calorici (277 calorie per 100 grammi).

