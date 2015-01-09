Rod Taylor è morto: interpretò "Gli Uccelli" di Alfred Hitchcock
di Redazione
09/01/2015
Lutto nel mondo dello spettacolo. E' morto Rod Taylor, celebre attore hollywoodiano protagonista di numerosi film cult, come "Gli Uccelli" di Alfred Hitchcock.
Taylor, 84 anni, si è spento a Los Angeles nella sua sontuosa abitazione. Tra i film interpretati da Rod Taylor ricordiamo anche "L’uomo che visse nel futuro" e "Zabriskie Point".
Rod vestì anche i panni di Winston Churchill in "Bastardi senza gloria", celebre film diretto da Quentin Tarantino. Un altro 'pilastro' del cinema se n'è andato.
