Rod Taylor è morto: interpretò "Gli Uccelli" di Alfred Hitchcock

Redazione Avatar

di Redazione

09/01/2015

Lutto nel mondo dello spettacolo. E' morto Rod Taylor, celebre attore hollywoodiano protagonista di numerosi film cult, come "Gli Uccelli" di Alfred Hitchcock.

Taylor, 84 anni, si è spento a Los Angeles nella sua sontuosa abitazione. Tra i film interpretati da Rod Taylor ricordiamo anche "L’uomo che visse nel futuro" e "Zabriskie Point".

Rod vestì anche i panni di Winston Churchill in "Bastardi senza gloria", celebre film diretto da Quentin Tarantino. Un altro 'pilastro' del cinema se n'è andato.

