Rita Ora: seno in bella vista a Los Angeles, concerto 'piccante'

di Redazione 31/08/2015

Non si fa altro che parlare di Rita Ora, negli ultimi tempi, negli Usa e in tutto il mondo, Italia compresa. Rita, ultimamente, è particolarmente attiva: ha realizzato, tra l'altro, "Body on me" con Chris Brown ed ha lanciato su Instagram il trend dello shatush arcobaleno La Ora, però, si è superata durante il concerto di mercoledì scorso, 26 agosto 2015, a Los Angeles. La star si è presentata sul palco con una maglietta molto trasparente, che lasciava intravedere benissimo il suo seno. I fan sono rimasti di stucco. Del resto, non è la prima volta che una popstar si esibisce con un outfit 'spinto'. Lo hanno già fatto cantanti come Miley Cyrus e Lady Gaga, e prima di loro la mitica Madonna. Insomma, niente di nuovo, ma gli ammiratori di Rita Ora non avevano mai visto il loro idolo vestito così. Oggi, per stupire non basta più cantare belle canzoni e realizzare coreografie originali. Bisogna spogliarsi sul palco, o quantomeno presentarsi con vestiti particolari, al limite della decenza. Rita lo sa bene e il concerto di Los Angeles di mercoledì scorso ne è chiara dimostrazione. La popstar, mentre cantava, si muoveva in modo sensuale, ondeggiando, e strizzando gli occhi ai maschietti. Insomma, Rita ha voluto realizzare uno show anche un po' 'piccante'. Gli uomini hanno gradito e, in fin dei conti, anche le donne. A movimentare il concerto della Ora è stato anche il rapper Wiz Khalif, guest star dello show. Adesso Rita inizierà a promuovere il suo nuovo singolo "Body on me".

